Pharmaron Beijing a Aktie
WKN DE: A2PNYM / ISIN: CNE100003JW4
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19.08.2026 07:01:06
Ausblick: Pharmaron Beijing A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Pharmaron Beijing A stellt am 20.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,240 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Pharmaron Beijing A noch 0,220 CNY je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 19,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3,98 Milliarden CNY gegenüber 3,34 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,08 CNY im Vergleich zu 0,940 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 16,37 Milliarden CNY, gegenüber 14,06 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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