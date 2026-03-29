Pharmaron Beijing a Aktie

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WKN DE: A2PNYM / ISIN: CNE100003JW4

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29.03.2026 07:01:06

Ausblick: Pharmaron Beijing A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Pharmaron Beijing A präsentiert in der am 30.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,280 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Pharmaron Beijing A 0,210 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 15,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 3,98 Milliarden CNY gegenüber 3,46 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,946 CNY aus, während im Fiskalvorjahr 1,01 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 14,03 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 12,28 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at

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