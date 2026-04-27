Ausblick: Pharmaron Beijing gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Pharmaron Beijing wird am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,240 HKD. Im Vorjahresquartal waren 0,190 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 3,98 Milliarden HKD – ein Plus von 20,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pharmaron Beijing 3,31 Milliarden HKD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,29 HKD im Vergleich zu 1,02 HKD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 18,54 Milliarden HKD, gegenüber 15,25 Milliarden HKD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at