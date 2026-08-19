Pharmaron Beijing Aktie
WKN DE: A2PV00 / ISIN: CNE100003PG4
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19.08.2026 07:01:06
Ausblick: Pharmaron Beijing gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Pharmaron Beijing wird am 20.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,278 HKD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Pharmaron Beijing 0,240 HKD je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,61 Milliarden HKD aus – eine Steigerung von 27,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Pharmaron Beijing einen Umsatz von 3,61 Milliarden HKD eingefahren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,25 HKD je Aktie, gegenüber 1,02 HKD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 18,96 Milliarden HKD. Im Vorjahr waren 15,25 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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