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29.03.2026 07:01:06

Ausblick: Pharmaron Beijing öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Pharmaron Beijing äußert sich am 30.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,314 HKD je Aktie gegenüber 0,230 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 19,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 4,48 Milliarden HKD gegenüber 3,74 Milliarden HKD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,06 HKD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,10 HKD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 15,69 Milliarden HKD aus, im Gegensatz zu 13,31 Milliarden HKD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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