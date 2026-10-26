Ausblick: Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 wird am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,150 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 117,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 21,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 96,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,185 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,040 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 381,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 377,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at