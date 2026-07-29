Ausblick: Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 wird am 30.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,063 USD aus. Im letzten Jahr hatte Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 99,5 Millionen USD aus – eine Steigerung von 5,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 einen Umsatz von 94,5 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,254 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,040 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 405,3 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 377,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at