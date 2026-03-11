Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 Shs Reg S Aktie

Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 Shs Reg S

WKN DE: A2QLQY / ISIN: US71716E1055

11.03.2026 07:01:06

Ausblick: Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 öffnet am 12.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,015 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie vermeldet.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 21,43 Prozent auf 111,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 92,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

4 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,031 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -0,180 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 387,8 Millionen USD, gegenüber 296,7 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 Shs Reg S

Analysen zu Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 Shs Reg S

