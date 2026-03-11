Ausblick: Pharming Group NV stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Pharming Group NV öffnet am 12.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,002 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Pharming Group NV ein EPS von 0,000 EUR je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 111,8 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 86,9 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,003 USD, gegenüber -0,020 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 387,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 274,8 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at