Pharming Group NV Aktie

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WKN DE: A1H65A / ISIN: NL0010391025

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06.05.2026 07:01:06

Ausblick: Pharming Group NV stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Pharming Group NV präsentiert in der am 07.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,000 USD je Aktie gegenüber -0,020 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 92,1 Millionen USD, was einem Umsatz von 75,2 Millionen EUR im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,012 USD im Vergleich zu 0,000 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 397,6 Millionen USD, gegenüber 333,3 Millionen EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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