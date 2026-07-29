Ausblick: Pharming Group NV stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Pharming Group NV lässt sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Pharming Group NV die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,006 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,010 EUR je Aktie vermeldet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 99,5 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 82,2 Millionen EUR erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,025 USD, gegenüber 0,000 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 405,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 333,3 Millionen EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at