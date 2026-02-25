Phathom Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2PT0F / ISIN: US71722W1071
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: Phathom Pharmaceuticals legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Phathom Pharmaceuticals präsentiert in der am 26.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,412 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Phathom Pharmaceuticals noch ein Verlust pro Aktie von -1,050 USD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 57,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 92,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Phathom Pharmaceuticals einen Umsatz von 29,7 Millionen USD eingefahren.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -3,157 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -5,290 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 174,5 Millionen USD, gegenüber 55,3 Millionen USD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
