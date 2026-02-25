Phathom Pharmaceuticals Aktie

WKN DE: A2PT0F / ISIN: US71722W1071

25.02.2026 07:01:06

Ausblick: Phathom Pharmaceuticals legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Phathom Pharmaceuticals präsentiert in der am 26.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,412 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Phathom Pharmaceuticals noch ein Verlust pro Aktie von -1,050 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 57,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 92,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Phathom Pharmaceuticals einen Umsatz von 29,7 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -3,157 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -5,290 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 174,5 Millionen USD, gegenüber 55,3 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Phathom Pharmaceuticals Inc Registered Shs

Analysen zu Phathom Pharmaceuticals Inc Registered Shs

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Phathom Pharmaceuticals Inc Registered Shs 11,61 2,11% Phathom Pharmaceuticals Inc Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

