Ausblick: Phathom Pharmaceuticals legt Quartalsergebnis vor

Phathom Pharmaceuticals lädt am 30.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,189 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,050 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 84,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 72,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 39,5 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,640 USD, gegenüber -3,030 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 333,5 Millionen USD im Vergleich zu 175,1 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at