Phathom Pharmaceuticals Aktie

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WKN DE: A2PT0F / ISIN: US71722W1071

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Phathom Pharmaceuticals legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Phathom Pharmaceuticals stellt am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,110 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,410 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Phathom Pharmaceuticals in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 71,35 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 84,8 Millionen USD im Vergleich zu 49,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,721 USD, gegenüber -3,030 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 315,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 175,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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