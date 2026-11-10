PHC Holdings Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3C48R / ISIN: JP3801300009

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10.11.2026 07:01:06

Ausblick: PHC stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PHC präsentiert am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 45,22 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 220,03 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 14,13 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll PHC 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 92,04 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte PHC 89,52 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 170,49 JPY, gegenüber 3,90 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 372,62 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 364,40 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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