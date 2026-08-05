PHC Holdings Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3C48R / ISIN: JP3801300009

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: PHC zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

PHC wird am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 21,97 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte PHC noch -18,550 JPY je Aktie verloren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,47 Prozent auf 85,93 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 83,86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 129,43 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,90 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 366,81 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 364,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

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