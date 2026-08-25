Ausblick: Phibro Animal Health A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Phibro Animal Health A stellt am 26.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,713 USD. Dies würde einem Zuwachs von 69,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Phibro Animal Health A 0,420 USD je Aktie vermeldete.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 381,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 378,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,07 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,19 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 1,50 Milliarden USD, gegenüber 1,30 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at