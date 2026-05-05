Phibro Animal Health a Aktie

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WKN DE: A1WZ6P / ISIN: US71742Q1067

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Phibro Animal Health A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Phibro Animal Health A stellt am 06.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,713 USD je Aktie gegenüber 0,510 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 367,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 5,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Phibro Animal Health A einen Umsatz von 347,8 Millionen USD eingefahren.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,03 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,19 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 1,49 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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