Ausblick: Phibro Animal Health A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Phibro Animal Health A wird am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen, dass Phibro Animal Health A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,783 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,650 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Phibro Animal Health A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,09 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 382,4 Millionen USD im Vergleich zu 363,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,50 USD, gegenüber 2,43 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 1,58 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,52 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net