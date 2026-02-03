Phibro Animal Health a Aktie
WKN DE: A1WZ6P / ISIN: US71742Q1067
|
03.02.2026 07:01:06
Ausblick: Phibro Animal Health A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Phibro Animal Health A stellt am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,670 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Phibro Animal Health A ein EPS von 0,080 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 355,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 15,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 309,3 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,74 USD, gegenüber 1,19 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,47 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,30 Milliarden USD generiert wurden.
