WKN DE: A0NDBJ / ISIN: US7181721090

Ausblick auf Kennzahlen 05.02.2026 23:18:00

Ausblick: Philip Morris gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ausblick: Philip Morris gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Experten haben ihre Prognosen für die Philip Morris-Bilanz abgegeben.

Philip Morris lädt am 06.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,70 USD gegenüber -0,380 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Philip Morris 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 10,38 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Philip Morris 9,65 Milliarden USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 15 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,52 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,52 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 40,63 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 37,69 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Philip Morris Inc.

Analysen zu Philip Morris Inc.

Aktien in diesem Artikel

Philip Morris Inc. 154,12 0,18%

