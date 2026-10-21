Philip Morris Aktie

Philip Morris für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NDBJ / ISIN: US7181721090

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Bilanz ante portas 21.10.2026 07:01:06

Ausblick: Philip Morris legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: Philip Morris legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Philip Morris präsentiert bald die Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel - die Experten-Prognosen.

Philip Morris veröffentlicht am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,30 USD gegenüber 2,23 USD im Vorjahresquartal.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,83 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Philip Morris für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 11,32 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,40 USD, gegenüber 7,26 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 43,53 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 40,54 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Philip Morris Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Philip Morris Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Philip Morris Inc. 175,50 0,14% Philip Morris Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX vor nervösem Start -- DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen sinken
Am heimischen Aktienmarkt wird mit einer verunischerten Eröffnung gerechnet, während der deutsche Aktienmarkt im Minus erwartet wird. An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen