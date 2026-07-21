Ausblick: Philip Morris verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mit Spannung warten die Anleger auf die Bilanz von Philip Morris.

Philip Morris stellt am 22.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,03 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 4,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,95 USD erwirtschaftet wurden.

Philip Morris soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,61 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,13 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 8,36 USD, gegenüber 7,26 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 43,31 Milliarden USD im Vergleich zu 40,54 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at