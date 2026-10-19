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Bilanzausblick 19.10.2026 07:01:06

Ausblick: Philip Morris verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Philip Morris verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Das sind die Schätzungen der Experten für die anstehende Philip Morris-Bilanz.

Philip Morris äußert sich am 20.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass Philip Morris im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,30 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,23 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 11,32 Milliarden USD – ein Plus von 4,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Philip Morris 10,83 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 8,40 USD, gegenüber 7,26 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 43,54 Milliarden USD im Vergleich zu 40,54 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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