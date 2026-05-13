Ausblick: Philippine Long Distance Telephone stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Philippine Long Distance Telephone lässt sich am 14.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Philippine Long Distance Telephone die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,671 USD je Aktie gegenüber 0,720 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Philippine Long Distance Telephone mit einem Umsatz von insgesamt 913,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 953,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,22 Prozent verringert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,66 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,30 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 3,83 Milliarden USD, gegenüber 3,80 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at