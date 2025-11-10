Ausblick: Philippine Long Distance Telephone stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Philippine Long Distance Telephone wird am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,729 USD aus. Im letzten Jahr hatte Philippine Long Distance Telephone einen Gewinn von 0,780 USD je Aktie eingefahren.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 2,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 932,7 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 953,3 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,82 USD, gegenüber 2,61 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 3,90 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,78 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at