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WKN: 940936 / ISIN: US5004723038

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Philips Electronics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Philips Electronics lädt am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,230 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Philips Electronics ein EPS von 0,080 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Philips Electronics in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,18 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 4,49 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 4,31 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,78 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,06 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 20,84 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 20,13 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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