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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: Philips Electronics stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Philips Electronics wird am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,388 USD aus. Im letzten Jahr hatte Philips Electronics einen Gewinn von 0,220 USD je Aktie eingefahren.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 5,01 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 0,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,03 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 16 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,85 USD je Aktie, gegenüber 1,06 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 17 Analysten durchschnittlich bei 20,36 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 20,13 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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