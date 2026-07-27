Philips Aktie
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
|Quartalszahlen voraus
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27.07.2026 07:10:06
Ausblick: Philips stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Philips äußert sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,352 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Philips einen Gewinn von 0,250 EUR je Aktie eingefahren.
Philips soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,31 Milliarden EUR abgeschlossen haben - davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,34 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.
Die Schätzungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,53 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,940 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 17,93 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 17,83 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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