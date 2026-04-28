Ausblick: Phillips 66 veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Phillips 66 wird am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,542 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 35,86 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 17,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 30,50 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 19 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 13,80 USD je Aktie, gegenüber 10,79 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 157,99 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 132,19 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at