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WKN DE: A1JWQU / ISIN: US7185461040

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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Phillips 66 zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Phillips 66 präsentiert am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

18 Analysten schätzen im Schnitt, dass Phillips 66 im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11,73 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,320 USD je Aktie gewesen.

Phillips 66 soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 44,91 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,51 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 31,49 USD aus. Im Vorjahr waren 10,79 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 175,41 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 132,19 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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