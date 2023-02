Ausblick: Phillips Edison Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Phillips Edison Company gibt am 09.02.2023 die Zahlen für das am 31.12.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,085 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Phillips Edison Company ein EPS von -0,050 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 143,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 8,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 132,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,357 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,150 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 559,5 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 519,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at