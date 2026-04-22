Ausblick: Phillips Edison Company präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Phillips Edison Company wird am 23.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,172 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 18,10 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,210 USD je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 183,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 2,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Phillips Edison Company einen Umsatz von 179,5 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,719 USD im Vergleich zu 0,890 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 754,0 Millionen USD, gegenüber 732,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at