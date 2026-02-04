Ausblick: Phillips Edison Company präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Phillips Edison Company wird am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,156 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 20,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,130 USD je Aktie erzielt worden waren.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 3,66 Prozent auf 167,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 174,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,617 USD, gegenüber 0,510 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 658,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 666,4 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at