Phillips Edison & Company Aktie
WKN DE: A3CU4U / ISIN: US71844V2016
|
22.07.2026 07:01:06
Ausblick: Phillips Edison Company stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Phillips Edison Company präsentiert in der am 23.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,183 USD aus. Im letzten Jahr hatte Phillips Edison Company einen Gewinn von 0,090 USD je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 187,5 Millionen USD aus – eine Steigerung von 4,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Phillips Edison Company einen Umsatz von 179,2 Millionen USD eingefahren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,778 USD, gegenüber 0,890 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 760,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 732,3 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Phillips Edison & Company Inc Registered Shs
|
22.07.26
|Ausblick: Phillips Edison Company stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: Phillips Edison Company gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
22.04.26
|Ausblick: Phillips Edison Company präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: Phillips Edison Company öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.02.26
|Ausblick: Phillips Edison Company präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Phillips Edison & Company Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Phillips Edison & Company Inc Registered Shs
|37,20
|-2,11%