Ausblick: Phillips Edison Company stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Phillips Edison Company präsentiert in der am 23.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,183 USD aus. Im letzten Jahr hatte Phillips Edison Company einen Gewinn von 0,090 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 187,5 Millionen USD aus – eine Steigerung von 4,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Phillips Edison Company einen Umsatz von 179,2 Millionen USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,778 USD, gegenüber 0,890 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 760,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 732,3 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at