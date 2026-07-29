Ausblick: Phinia öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Phinia stellt am 30.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 1,57 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,14 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Phinia in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,24 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 918,8 Millionen USD im Vergleich zu 890,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,10 USD, während im vorherigen Jahr noch 3,24 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,66 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,48 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at