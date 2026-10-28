Phinia Aktie
WKN DE: A3EMJQ / ISIN: US71880K1016
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Phinia präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Phinia wird am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,68 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,330 USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 928,2 Millionen USD – ein Plus von 2,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Phinia 908,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,93 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,24 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,64 Milliarden USD, gegenüber 3,48 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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