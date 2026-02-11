Ausblick: Phinia stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Phinia wird am 12.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,14 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,120 USD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 838,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 0,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 833,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,95 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,76 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 3,44 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 3,40 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at