Phinia Aktie
WKN DE: A3EMJQ / ISIN: US71880K1016
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Phinia zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Phinia gibt am 30.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,13 USD. Dies würde einem Zuwachs von 79,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Phinia 0,630 USD je Aktie vermeldete.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 838,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 5,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 796,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,82 USD, gegenüber 3,24 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 3,63 Milliarden USD im Vergleich zu 3,48 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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