Ausblick: Phoenix Education Partners gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Phoenix Education Partners präsentiert am 14.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,32 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,51 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten eine Verringerung von 0,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 271,2 Millionen USD gegenüber 271,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,40 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,75 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 1,03 Milliarden USD, gegenüber 1,01 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at