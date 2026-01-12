Ausblick: Phoenix Education Partners legt Quartalsergebnis vor

Phoenix Education Partners öffnet am 13.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,24 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD erwirtschaftet worden.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 257,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 1,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 254,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,37 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,75 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 1,03 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

