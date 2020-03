Ausblick: Phoenix New Media gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Phoenix New Media lädt am 23.03.2020 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2019 endete.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,222 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Phoenix New Media noch -0,530 CNY je Aktie verloren.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 37,14 Prozent auf 547,5 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 399,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

1 Analyst gibt für das beendete Fiskaljahr eine Schätzung von -2,693 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren -0,870 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 1,49 Milliarden CNY, gegenüber 1,38 Milliarden CNY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at