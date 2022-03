Ausblick: Phoenix New Media zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Phoenix New Media öffnet am 14.03.2022 die Bücher zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst schätzt, dass Phoenix New Media für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,56 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 6,25 CNY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 400,4 Millionen CNY aus – eine Steigerung von 10,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Phoenix New Media einen Umsatz von 360,8 Millionen CNY eingefahren.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -0,580 CNY je Aktie, gegenüber 5,74 CNY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 1,21 Milliarden CNY. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,20 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at