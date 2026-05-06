Photocure ASAshs Aktie
WKN: 931150 / ISIN: NO0010000045
|
06.05.2026 07:01:06
Ausblick: Photocure AS informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Photocure AS wird am 07.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,010 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,090 NOK je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Photocure AS im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 197,5 Millionen NOK abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 125,3 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren, um 57,58 Prozent gesteigert.
Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,29 NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,060 NOK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 630,7 Millionen NOK, nachdem im Vorjahr 532,6 Millionen NOK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Photocure ASAshs
|
06.05.26
|Ausblick: Photocure AS informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
17.02.26
|Ausblick: Photocure AS öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Photocure AS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)