Ausblick: Photocure AS informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Photocure AS wird am 07.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,010 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,090 NOK je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Photocure AS im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 197,5 Millionen NOK abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 125,3 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren, um 57,58 Prozent gesteigert.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,29 NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,060 NOK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 630,7 Millionen NOK, nachdem im Vorjahr 532,6 Millionen NOK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at