Ausblick: Photocure AS legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Photocure AS wird am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,020 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,180 NOK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 4,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 141,6 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 135,6 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,310 NOK, gegenüber -0,060 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 659,7 Millionen NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 532,6 Millionen NOK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at