Photocure ASAshs Aktie
WKN: 931150 / ISIN: NO0010000045
|
17.02.2026 07:01:06
Ausblick: Photocure AS öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Photocure AS lässt sich am 18.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Photocure AS die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst schätzt, dass Photocure AS im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,290 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,210 NOK je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 3,51 Prozent auf 136,7 Millionen NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 141,7 Millionen NOK erwirtschaftet worden.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,770 NOK, gegenüber -0,120 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 566,0 Millionen NOK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 525,4 Millionen NOK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
