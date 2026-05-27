Ausblick: Photronics gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Photronics wird sich am 28.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,530 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,150 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Photronics in dem im April abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,60 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 216,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 211,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,26 USD aus. Im Vorjahr waren 2,28 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 886,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 849,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at