Ausblick: Photronics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Photronics öffnet am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,535 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Photronics noch ein Gewinn pro Aktie von 0,680 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 220,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 4,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Photronics einen Umsatz von 212,1 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,13 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,28 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 886,6 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 849,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at