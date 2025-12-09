Photronics Aktie
Ausblick: Photronics vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Photronics äußert sich am 10.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,453 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Photronics noch 0,540 USD je Aktie eingenommen.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 205,2 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 7,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 222,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,88 USD im Vergleich zu 2,09 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 838,7 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 867,0 Millionen USD.
