Photronics Aktie
WKN: 879430 / ISIN: US7194051022
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25.08.2026 07:01:06
Ausblick: Photronics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Photronics wird am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,403 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Photronics soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 208,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 210,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,86 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,28 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 859,5 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 849,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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